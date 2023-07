Turisté se v Chorvatsku chrání před sluncem podobně jako sloni a nosorožci

Černým bahnem se potřely desítky turistů, kteří v okolí města Nin vyrazili na pláž Queen’s Beach. Informuje o tom agentura Reuters . „Je to určitě lepší než opalovací krém, myslím, že faktor ochrany je mnohem vyšší,“ uvedl slovenský turista Jozef. Nevábně vypadající nátěr má zlepšit i kvalitu kůže a ozdravit ji.

Silnou vrstvou bahna se obalili i někteří Chorvaté, například Visnja, která přijela ze Záhřebu. „Zvolila jsem bahno kvůli kožním problémům, které mám. Kdyby to nepomáhalo, nevracela bych se sem už 20 let. Vůbec to nejde srovnávat s ochrannými faktory opalovacích krémů, s bahnem není šance, že byste se spálili,“ míní žena.