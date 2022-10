Spokojení kasteláni už chystají advent

„Sezona byla mimořádně vydařená, dostali jsme se na předcovidová čísla z nadprůměrného roku 2019,“ řekl Právu Jan Polívka, kastelán zámku Kozel, kde tento rok evidují na 20 tisíc návštěvníků. „Je ale pravda, že se zájmem o klasické prohlídky to bylo slabší, přes sedm tisíc lidí přišlo na atraktivní výstavu o dracích. Podobnou cestou zřejmě půjdeme i nadále,“ dodal.

V reálu na Kozel ovšem míří násobně více turistů, než udávají statistiky. „Většina z nich si však prochodí jen park, do interiérů nejdou. Víme o nich jen podle plných parkovišť a množství odpadků,“ konstatoval Polívka. Zpoplatnění parku nevyloučil: „Prudce se zvýšily náklady, tak zvažujeme všechny možnosti, jak získat další zdroje.“

Jako „příjemnou“ hodnotí končící sezonu Jan Rosendorfský, správce hradu a zámku v Horšovském Týně. „Jsme skoro spokojení, lidé si k nám po covidu našli opět cestu,“ uvedl Rosendorfský. Přišlo jich přibližně devatenáct tisíc. „V roce 2019 jich bylo asi o třetinu víc, jenže to bylo díky výstavě kostýmů z filmových pohádek,“ připomněl kastelán. Letos se památka obešla bez podobné expozice, další nejsou v plánu. „Barrandov už chce za zápůjčky nekřesťanské peníze,“ vysvětlil Rosendorfský.

Adventní prohlídky chystají třeba v Horšovském Týně, a to už potřicáté. Dražší energie na tom nic nezmění. „Hrad vytápět nebudeme, nebylo tomu tak ani v minulosti. Teplota uvnitř neklesá pod sedm osm stupňů, návštěvníci to tu hodinku vydrží,“ podotkl Rosendorfský. Živý betlém tady chystají na poslední adventní neděli, prohlídky od 26. až do 31. prosince.