Hruboskalsko je rájem filmařů. Místní dominantou je romantický zámek

Na Hruboskalsku se vypráví pověst o hradním pánovi, který si za krásného letního podvečera vyšel do skal. Najednou mezi nimi spatřil plápolat oheň, u něhož seděla tajemná postava. Přiblížil se, aby neznámému viděl lépe do obličeje a třeba s ním prohodil i pár slov. Zhrozil se však, když zjistil, že u ohně sedí pekelník.

Ten se hradního pána zeptal, zda by si s ním nezahrál karty. A tak si zahráli. Jak jinak než o jeho lidskou duši. K čertově nelibosti ale hradní pán vyhrál. Čerta popadl vztek a začal běsnit. Narážel do skal, do nichž zanechal své otisky. Do jedné z nich zaťal drápy natolik silně, že je v ní jeho otisk vidět dodnes.