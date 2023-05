Hrádek u Nechanic: Východočeský kousek Anglie slaví výročí

Na místě nás vítá kastelán Martin Rejman a rovnou vypráví, v čem je Hrádek u Nechanic jedinečný. „Vyrostl tu na zelené louce jako reprezentativní sídlo Harrachů, mezi lety 1839 a 1857 jej nechal postavit František Arnošt, hrabě z Harrachu,“ vysvětluje. „Zakladatel zámku byl velkým milovníkem anglické architektury. V Anglii byl tolikrát, že si návštěvy později ani nezaznamenával,“ pokračuje kastelán.

Na stavbu zámku si najal britského architekta Edwarda Bucktona Lamba, do finální podoby ovšem promlouval i rakouský architekt Karl Fischer. „Zvenku je stavba novogotická, uvnitř je zase rakouská novorenesance,“ popisuje náš doprovod a dodává, proč zámek vznikl právě tady.

Došlo i na orlici

„Harrachům se tu podařilo scelit rozsáhlé panství a potřebovali vybudovat správní centrum. Údajně tu myslivci lezli pomocí žebříků na stromy a zjišťovali, odkud je nejhezčí výhled. Hlavně se tu ovšem skvěle lovilo, v okolních lesích žilo mnoho jelenů a daňků,“ dozvídáme se.

Vstupujeme do rytířského sálu, který návštěvníky ohromí na první pohled - je zde dřevěné obložení stěn, štukové zdobení, rytířská brnění či erby. „Zámek je taková galerie, která měla připomínat věhlas a starobylost rodu Harrachů,“ popisuje náš doprovod. Ještě více to vynikne ve zlatém sále, kde hosté nevědí, kam se dívat dříve. „Před letošní návštěvnickou sezonou se nám podařilo restaurovat tři sedací soupravy v této místnosti. Vycházeli jsme z původních akvarelů, které namaloval malíř Rudolf von Alt při svém pobytu na zámku v roce 1861, látky byly dovezeny z Francie.“

Foto: Milan Malíček, Právo Hodiny v podobě orlice.

Stejně tak prošly obnovou i hodiny s orlicí. „Když nastala celá hodina, orlice rozevírala křídla, klapala zobákem a těkala očima. Teď se takto pohybuje jen při výjimečných příležitostech, jako bylo slavnostní zahájení návštěvnické sezony nebo bude Hradozámecká noc letos 26. srpna,“ vysvětluje kastelán.

Vytahování šlechticů

„Restaurování jsme si mohli dovolit i díky tomu, že jsme se dočkali větších finančních prostředků. Národní památkový ústav, jenž zámek spravuje, totiž letos pořádá třináctý ročník projektu Po stopách šlechtických rodů a letos nese podtitul Harrachové - vznešenost zavazuje,“ vypráví Martin Rejman. Projekt připomíná například 400. výročí nástupu Arnošta Vojtěcha z Harrachu na arcibiskupský stolec. Hrádek u Nechanic je s tímto rodem významně spojen, což letos připomene celá řada akcí včetně zmíněné Hradozámecké noci.

„Je to do detailů promyšlené šlechtické sídlo,“ dodává průvodce a ve zlatém sále nám ukazuje klavír. „Tato místnost byla srdcem zámku, pořádala se tu nejrůznější kulturní setkání. Hostitelé potřebovali co nejvíce místa, a tak jsou struny klavíru důmyslně umístěny na výšku, tím se ušetřil prostor,“ ukazuje kastelán.

Foto: Milan Malíček, Právo Zlatý sál s restaurovanými sedacími soupravami.

Poté už nám předvádí místní unikát. „Vypadá jako výtah, ale ve skutečnosti je to vytahovadlo, protože nahoru se musíte vytáhnout sami,“ ukazuje Martin Rejman. „Nechal si jej tu zřídit Jeho Osvícenost hrabě Jan Nepomuk František z Harrachu, ke sklonku života totiž špatně chodil do schodů. Stroj pochází z roku 1908 a má nosnost sto kilogramů. Nezdá se mi, že by se šlechtic vytahoval sám, ale s komorníkem nebo služebnou by tuto nosnost nejspíše překročil,“ zamýšlí se kastelán.

Důmyslných řešení je stavba plná, do knihovny například vcházíme tajnými dveřmi. „Na zámku je takových dveří patnáct. Tyto sloužily k tomu, aby po zavření dveře nerušily celkový dojem z místnosti. Skutečné knihy by se do dveří nevešly, proto jsou zde jen falešné hřbety,“ ukazuje průvodce. Na stěnách knihovny zaujmou i obrazy, které pocházejí z Nizozemska z 18. století. „Celkem dvanáct portrétů zachycuje jakési panoptikum, na obrazech jsou lidé s hysterií, leprou nebo obezitou,“ popisuje kastelán.

Pokračujeme dále až do kaple, kde byla před sezonou obnovena socha Panny Marie. „Zajímavostí je zde reliéf, jímž Otto Nepomuk, hrabě Harrach děkuje Panně Marii za záchranu života. V říjnu roku 1920 si totiž s hrabětem vynutil schůzku muž jménem Poláček, jenž byl anarchistickým atentátníkem. Usoudil ovšem, že Harrachové vykonali mnoho dobrého pro český lid, a místo aby hraběte sprovodil ze světa, obrátil zbraň proti sobě,“ dozvídáme se.

Foto: Milan Malíček , Právo Kastelán Martin Rejman.

Když počasí dovolí

„Za těch 166 let, co zámek Hrádek u Nechanic stojí, poznal jen dva správce - rod Harrachů a poté stát,“ pokračuje průvodce. Po druhé světové válce byl znárodněn na základě Benešových dekretů, poslední majitel Jan Harrach zemřel 12. května 1945 jako příslušník wehrmachtu a rakouský občan německé národnosti. „Po válce Národní kulturní komise rozhodla, že zámek bude zpřístupněn veřejnosti, stalo se tak v roce 1953,“ říká kastelán.

Mezi návštěvníky je stavba oblíbená dodnes. Před covidem dosahovala návštěvnost až čtyřiceti tisíc lidí za rok, letos by se těmto číslům chtěli opět přiblížit. „K okruhu Lesk a sláva Harrachů se od května řadí i první patro, tedy okruh s názvem Osobní život šlechty s jejich soukromými apartmány. Doplňkový okruh Od sklepů po věž bude k dispozici v červenci a srpnu, když to počasí dovolí,“ jmenuje průvodce a bere nás ještě na vyhlídku z Hodinové věže.

Foto: Milan Malíček , Právo Bílé hřbety knih vlevo jsou falešné, jedná se o tajné dveře.

Foto: Milan Malíček, Právo Na zdobnosti zámek nešetří.

„Je odsud vidět bojiště, kde se během bitvy u Hradce Králové utkaly rakouské a pruské armády. Samotný zámek v onom roce 1866 sloužil chvíli jako lazaret,“ dodává Martin Rejman. Poté nám ještě nadšeně ukazuje místnosti, které procházejí rekonstrukcí a budou součástí nového okruhu Hostinské pokoje. „Nocoval tady například arcivévoda Karel Ludvík, bratr císaře Františka Josefa I.,“ poznamenal kastelán.

Při všech prohlídkách, kulturních akcích a rekonstrukcích v Hrádku u Nechanic pravidelně vítají také filmaře. „Jsem tu sedm let a filmaře jsme tu za tu dobu měli každý rok,“ usmívá se kastelán. Natáčelo se tu ovšem dávno předtím, třeba pohádka Princ a Večernice.

Tmavomodrý svět

Díky svému vzhledu si zámek často „zahrál“ anglické sídlo, třeba ve filmu Atentát. Točil se tu i snímek Z pekla se slavným hercem Johnnym Deppem, režisér Jan Svěrák zase zámek využil pro svůj Tmavomodrý svět. „Protože má režisér Svěrák rád symetrii, přidal v postprodukci ještě jednu věž, aby byl zámek souměrný,“ doplňuje kastelán.

Naposledy tu vznikala třeba vánoční pohádka Krakonošovo tajemství. Na nezájem si zkrátka na tomto pohádkovém zámku nemohou stěžovat.