Suvenýry z dovolené. Co je možné dovézt

Zlato, cigarety, doutníky, alkohol, mušle, exotické rostliny. Asi nejčastější zboží, které si chceme z ciziny přivézt. Jenže pro dovoz platí přísná pravidla. Cestující by si před odlety do Řecka a Turecka měli zjistit, jaké výrobky a v jakém množství si mohou do České republiky dovézt. Zboží jim totiž může být zabaveno a ještě zaplatí pokutu. Jihočeští celníci proto vydali přehled, co se smí a nesmí dovážet. Cestující ho najdou na webu jihočeského celního úřadu.