Střed Česka je u Číhoště…, anebo někde jinde?

V roce 2013 byl farář Toufar blahořečen a v červenci roku 2015 byly jeho ostatky převezeny do Číhoště a uloženy v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Událost připomíná nejen pomník u kostela, ale také jeho interiér a kříž, který se měl pohnout. Dovnitř se lze po domluvě podívat i mimo bohoslužby.

Číhošť nabízí také prohlídku místního hasičského muzea, k jehož nejvzácnějším exponátům patří dvě historické stříkačky. Osvěžit se můžete v nedaleké hospodě. Všechny budovy či domy, které musí mít každá správná vesnice, jsou od sebe, co by kamenem dohodil. Doslova. Na návsi je také nejlépe zaparkovat. Ke zmíněnému středu České republiky je to pár set metrů pěšky.