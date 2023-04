Rejnokům kvůli turistům vytrhali jedovaté ostny, desítky jich uhynuly

Minulý týden El País zveřejnil video, na němž zaměstnanci radnice na pláži trhají rejnokům jedovaté ostny a pak je vracejí do moře. Jeden z nich k tomu řekl, že to dělají proto, aby se „turisté mohli koupat a bavit a nic se jim nestalo“. Rejnoci se v této části roku stahují do teplých vod u pobřeží, což může přivodit nehodu s koupajícími se lidmi.