Řecko od září omezí počet návštěvníků na athénské Akropoli

Ministerstvo kultury stanoví pro vstup do Akropole hodinové limity. Dopoledne to bude 2000 až 3000 lidí za hodinu. Dobu návštěvy nové nařízení neomezí. Celkově by však během otvírací doby od 8 do 20 hodin neměl počet návštěvníků překročit 20 tisíc lidí.