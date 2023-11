Proplétání mezi medúzami v jezeře na Sulawesi nabízí surrealistický zážitek

Pakliže se budete chtít stejně jako já vydat k tomu jedinému na Sulawesi, budete se nejprve muset dopravit do přístavního města Ampana. Tzv. public boat, loď veřejné dopravy, odsud vyráží třikrát týdně a dopraví vás buď do správního města Togianských ostrovů Wakai (3 hodiny), do vesnice Katupat (5 hodin), či na ostrovy Malenge (6 hodin) a Pulau Papan (7 hodin). Cena se v přepočtu pohybuje zhruba od 150 do 300 korun.