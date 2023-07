Populární thajský ostrov bojuje s nedostatkem pitné vody. Mohou za to i turisté

Podle místních médií se zásoby pitné vody ztenčují, úřady však pracují na tom, aby situaci co nejrychleji vyřešily, píše server Independent . Místostarosta Sutham Samthong apeluje na místní i přespolní, aby vodu využívali s rozvahou. Pak by totiž zásoby mohly vydržet i další dva měsíce, po kterých se očekávají deště.

Předseda místní turistické asociace Ratchaporn Poonsawat míní, že nedostatek zásob by mohl místní provozovatele donutit k tomu, aby kupovali balenou vodu, což by vedlo k razantnímu nárůstu cen služeb. „Narůstající náklady spojené s výpadkem zásob by mohly negativně ovlivnit živobytí místních lidí,“ domnívá se Poonsawat.