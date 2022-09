Pohádkový zámek Ploskovice milují filmaři

Jednopatrovou letní rezidenci čtvercového půdorysu vybudoval pravděpodobně mezi lety 1720-1730 pražský stavitel Václav Špaček, a to pro manželku toskánského vévody Gastona III., posledního z rodu Medici, Annu Marii Toskánskou z rodu sasko-lauenberského.

Ferdinandův pobyt se promítl i do interiéru, který navozuje tu pravou honosnou císařskou atmosféru. V tu dobu zde pracoval jeden z nejvýznamnějších malířů českého romantismu Josef Navrátil, jehož nástropní malby zdobí první patro sídla. Zámek je též obohacen o sochařskou výzdobu Václava Levého. Po smrti císaře se Ploskovice staly osobním vlastnictvím jeho synovce Františka Josefa I.

Východní pavilon slouží i dodnes vzdělávacím účelům, a proto v této části nalezneme Základní a Mateřskou školu Ploskovice. Po okupaci byl zámek rozsáhle poškozen a po roce 1945 se navrátil do majetku státu. V roce 1952 převzaly zámek spolu s parkem do své správy orgány státní památkové péče a postupně se začalo s úpravami celého areálu. Poté mohl být začátkem 60. let zpřístupněn veřejnosti.