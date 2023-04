Pět nejpůvabnějších švýcarských měst

Do Švýcarska se nejsnáze dostanete letecky. Pokud se po zemi nechcete pohybovat vlastním autem, je cesta letadlem nejefektivnější. Nejpraktičtější je let s aerolinkami Swiss do Curychu, který trvá pouze něco málo přes hodinku, na lince létají tři spoje denně.

Ideálním způsobem, jak i v rámci kratší dovolené vidět ve Švýcarsku co nejvíce, je pořízení Swiss Travel Passu (STP). S ním máte neomezené množství cest vlaky, autobusy, loděmi i městskou veřejnou dopravou spolu se vstupy do více než 500 muzeí a na některé lanovky.

Cena pro dospělého za třídenní pas do druhé třídy je asi 5490 korun, čtyřdenní vyjde na 6650 korun, osmidenní stojí 9200 korun a 15denní přijde na 10 150 korun. Děti do šesti let cestují zdarma, děti od šesti do šestnácti let cestují zdarma v doprovodu alespoň jednoho rodiče, který je držitelem STP. Samostatně za ceny o třetinu levnější. První třída vyjde zhruba o tři pětiny dráž.