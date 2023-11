Oslava brambor i rohlíčků aneb Jak Poznaňští vítají příchod zimy

Svatomartinské rohlíčky jsou jedním ze symbolů Poznaně a místní říkají, že každý, kdo přijede do města na řece Wartě, by je měl ochutnat. Patří totiž k opravdovým lahůdkám. My si je kupujeme v cukrárně poblíž Starého Rynku. Tradice rohlíčků sahá až do pohanských dob, kdy lidé během podzimních svátků přinášeli bohům jako oběti voly. Pokud dobytek ve stáji neměli, použili náhradu, pečivo svinuté do volských rohů.