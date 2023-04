Opilý muž během hádky pomočil spolucestujícího v letadle

K bizarnímu incidentu došlo při nedávném letu American Airlines z New Yorku do indického Dillí. Jeden z cestujících, podle všeho velmi opilý, v průběhu cesty pomočil dalšího spolupasažéra, s nímž se dostal do křížku. Po příletu přišla muže zatknout policie.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto