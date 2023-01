Okouzlující Omán strčí své sousedy v lecčem do kapsy

Míříme do budovy opery, která se nachází v hlavním městě Maskatu. Náš hotel je od tohoto místa vzdálen přibližně hodinu cesty automobilem. Silnice jsou tu kvalitní a za jízdu po nich se nevybírají žádné další poplatky typu dálniční známky.

Můžeme si tak v klidu užít nejen vyprávění našeho průvodce Yakuba, ale i příjemný klimatizovaný vzduch ve voze. Ochlazování vzduchu mají místní evidentně v oblibě. „O vynálezci klimatizace, Američanu Willisu Carrierovi, říkáme: Ať už ve svém životě věřil v jakéhokoli boha, přijde do nebe,“ vtipkuje náš doprovod.

„V Ománu žije necelých pět milionů lidí, vedle Arabů jsou to z velké části také přistěhovalci z Indie, Bangladéše a dalších asijských zemí,“ pokračuje Yakub. Země bohatne i díky turistům nebo obchodu s rybami a datlemi. Tím hlavním zdrojem příjmů jsou ovšem bohatá naleziště ropy a zemního plynu.

Musíme se zeptat, za kolik tankují místní do svých automobilů. „Nedávno se cena zdvojnásobila, předtím to bylo lepší,“ odpovídá průvodce a přidává cifru v místní měně, rijálech. Při přepočtu nám litr benzinu vychází na necelých patnáct korun, to už po zmíněném zdražení.