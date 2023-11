Odrazující kampaň zabrala, do Amsterdamu jezdí mnohem méně Britů

Internetová kampaň na britské občany vyskočí, pokud do vyhledávače zadají slovní spojení jako „rozlučka se svobodou v Amsterdamu“, „levné hotely v Amsterdamu“ anebo „putování po hospodách v Amsterdamu“. Kampaň ale zachází ještě dál a ukazuje snímky mladých mužů v poutech jakožto důsledek divoké pijatyky či užívání drog.

Doplnila, že Amsterdam samozřejmě zůstává otevřený všem, městu se však daří měnit demografii turistů. V podstatě to znamená, že do nizozemské metropole budou mířit spíše ukáznění návštěvníci.

Nová data nicméně ukazují, že počty příjezdů do Nizozemska obecně klesly, a to nejen ze strany občanů Velké Británie. Za to může i nastavení limitu letů na letišti Schiphol, jednom z nejrušnějších v Evropě.