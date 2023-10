Neprávem opomíjené Litoměřice: Procházka městem, kde to miloval nejen Josef Jungmann

Při příjezdu přes Tyršův most od Terezína do Litoměřic upoutá každého kouzelné barokní panorama města, jemuž dominuje jezuitská kolej a kostel Zvěstování Panny Marie. Právě tam na nás čeká Anna Jančurová z Městského úřadu Litoměřice, která nás Litoměřicemi provede.

Údaje o jeho přítomnosti si návštěvník přečte na pamětní desce na hradbách u dřívější Dlouhé brány při vjezdu do Dlouhé ulice, kdysi důležitého tržiště. Právě po ní se návštěvník dostane do centra z dolního železničního a autobusového nádraží.

Ve výklenku je socha Jana Nepomuckého z roku 1712, která sem byla přenesena ze starého barokního mostu přes Labe. Z doby Karla IV. je doloženo, že břehy Labe spojoval most mnohem dříve. Ve 14. století český král Karel IV. daroval 7. května 1359 litoměřickým měšťanům vrch Radobýl a další pozemky na založení vinohradů. Bylo určeno, že každý desátý sud vína označený jako litoměřické bude odevzdán do „králova domu“.

Díváme se na věž ve tvaru kalicha na vrcholu bývalého domu Pod Bání. Později byl nazýván Kalich, dnes U Kalicha. Na první pohled se zdá, že vyhlídková věž Kalich má souvislost s husitstvím, ale není tomu tak. Je to číše vína. Do kalicha se prý mohlo vejít až 300 hektolitrů vína.

Jen šestnáct let poté, co Jungmann z Litoměřic zamířil do Prahy, přivál sem osud mladého básníka Karla Hynka Máchu. Jak známo, zemřel tady poté, co v listopadu roku 1836 pomáhal hasit oheň v jedné z městských částí.