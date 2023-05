Nejohroženější památka Vysočiny je opravena

„V rámci terénního archeologického průzkumu se podařilo zdokumentovat vývoj stávajícího osídlení, zaniklé vsi i zcela neznámá sídliště. Máme zde vystavenou keramiku od 13. do 19. století,“ řekl Jiří Niesyt z Muzea horního Pooslaví. Okolí Prostředkovic, tehdejším německy hovořícím obyvatelstvem zvaných Mittldorf či Mittndorf, kolonizovali lidé už v první polovině 13. století.

Podle starosty obce Suchá Tomáše Cahy by měl být špýchar otevřený do měsíce. Jak často do něj budou moci lidé chodit, ještě není rozhodnuté, je totiž přístupný pouze ze soukromého pozemku. Reálné je proto, že bude otevřený jednou či dvakrát v měsíci.