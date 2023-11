Na Švihově můžete vstoupit do scény z Popelky. Letos jen jediný den

„O zřízení fotobodů jsem přemýšlel řadu let, ten princip jsem měl v hlavě,“ řekl Novinkám švihovský kastelán Lukáš Bojčuk. Na realizaci došlo teď, skoro přesně padesát let od premiéry Vorlíčkovy pohádky.

Fotorám s plexisklem, do něhož je zakomponována scéna z filmu, je široký přes metr, a i s podstavcem váží více než půl tuny. Jak se tím zachází? „Je to tak trochu hra,“ vysvětlil kastelán. „Napřed si musíte najít místo, kterému ta kulisa odpovídá. A pak musíte nadirigovat toho, koho chcete mít na fotce spolu s postavami z filmu, do správné pozice. Aby to vypadalo, že je skutečně součástí děje,“ konstatoval Bojčuk.