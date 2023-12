Na rekultivacích uhelného lomu budou ukazovat čas jedinečné sluneční hodiny

„Ciferník hodin tvoří jediný kus kamene, do kterého jsou vytesány potřebné linky a rysky sloužící k měření času. Další části ciferníku jsou vytvořeny ze dřeva stromů, které rostou na rekultivovaných plochách a jsou usazeny okolo kamene. Hodiny fungují tak, že návštěvník se postaví na konkrétní místo ciferníku podle roční doby a jeho stín ukáže denní čas,“ popsala mluvčí těžební společnosti skupiny Sev.en Česká energie Skupiny Eva Maříková.

Autorkou myšlenky instalace slunečních hodin na místě, odkud je vidět nejen důl, ale příroda, je Ingrid Jarošová, která stojí za rekultivacemi provedenými za poslední desetiletí v prostoru lomu ČSA. „Je zde výhled na rekultivaci zemědělskou, lesnickou, vodní a další. Bude to pěkné zpestření na zastávce Uhelného safari,“ řekla novinářům odbornice na procesy zahlazování stop po důlní činnosti. Exkurze do hnědouhelných dolů se konají každoročně od května do října, letos o ně byl rekordní zájem.

Technický návrh hodin a nutné propočty provedl Libor Šindelář, ředitel společnosti Infotea ze skupiny Sev.en Česká energie. „Byla to pro mě zajímavá výzva. Výpočtům jsem se věnoval několik týdnů a nebylo to jen o práci u počítače. Musel jsem si zjistit celoroční pozici slunce na obloze a podívat se přímo do terénu na místo, kde budou hodiny umístěny. Chtěli jsme hodiny přesně pro danou lokalitu, ušité na míru našim rekultivacím,“ uvedl Šindelář a připustil, že nejnáročnější byl přesný výpočet místa pro vytesání rysek na kamennou desku.