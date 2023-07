Mrazivá rakouská atrakce v létě zaskočí nejednoho turistu

Pokud máte strach z výšek, budete se muset na návštěvu rakouského ledového paláce trochu obrnit. Jediný přístup do něj totiž vede přes visutý most, který může na první pohled působit až trochu děsivě. Naštěstí je jeho konstrukce udělána tak, že se nehýbe více, než by člověka znervózňovalo.