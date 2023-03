Mongolsko je podle Time Outu nejpodceňovanější destinací

Mongolsko, bosenský Srebrenik nebo indonéský ostrov Lombok jsou mezi destinacemi, kterým se nedostává dostatek pozornosti. Ve svém žebříčku na to upozorňuje mezinárodní magazín Time Out, který vypíchnul čtrnáct míst, na něž by se měli cestovatelé více zaměřit.

Foto: Profimedia.cz K Mongolsku neodmyslitelně patří jurty