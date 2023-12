Lom Seč s barevnými písky očekává turisty, strážci je budou přísně kontrolovat

„Žádné rozdělávání ohňů, žádné obří party ani bivakování. Nevadí nám koupání na dně lomu ani tradiční stavění hradů z písku, ale nedovolíme hrabání do svahů, které by se mohly sesunout. Výletníci by měli být rozumní a pohybovat se po vyznačené stezce, aby se nikam nezřítili,“ řekl Novinkám Antonín Tůma ze správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Několikatisícová pokuta hrozí i těm, kteří se by se vypravili do lomu s lopatami hledat geody, což jsou duté kamínky s krystaly uvnitř. Pokud prý na nějakou výletník narazí, může si ji vzít jako suvenýr, ale hloubení výkopů je přísně zakázáno.

Stejně tak čeká finanční postih na ty, kteří si odskočí do okolních keříků na velkou. Ubrousky a toaletní papír už na některých místech hyzdí okolí lomu. Rudice pro výletníky nechala přistavit mobilní WC.

Na prohlídku Terezína budou až čtyři dny. Vstup mírně podraží

Seč je od loňska přírodní památkou. Kdysi do lomu jezdili lidé ze širokého okolí pro jemný písek, vhodný na stavby do omítek. S tím je ale také konec. Všechny vjezdy do něj jsou zataraseny. Lom vždy lákal výletníky k návštěvám svými barevnými písky. Byl ale ve srovnání s propastí Macochou nebo skálami Rudického propadání opomíjenou lokalitou.

Příroda zbarvená kaolinem

„Rozhodně u něj nechceme bufety s občerstvením ani obchůdky se suvenýry. Vše potřebné mají turisté v nedaleké Rudici. Lomu chceme co nejvíce ponechat jeho přírodní charakter. Tedy jinými slovy do něj výletníci mohou, ale opravdu v rozumné míře. Samozřejmě počítáme s tím, že si po svých pejscích vždy uklidí,“ doplnil Tůma. Připomněl, že o netradiční zbarvení písku od žluté přes okrovou, oranžovou až po rudou se postaral kaolin v podloží.

V lomu se pilně pracovalo, aby mohl sloužit veřejnosti. Protíná jej turistická stezka, po níž se příchozí bezpečně dostane z horní části až dolů k vodě. Rudice upravila parkoviště nad Sečí, které je zpoplatněno, je na něm i mobilní WC, neschází odpadkové koše a naučné panely.

Do jara zbývá ještě upravit vstup do lomu, do něhož je nutné sejít přes hlubokou erozní rýhu. Přibydou i varovné cedule upozorňující na to, že by lidé neměli chodit po hraně svahu, kde jim s ohledem na možné sesuvy hrozí smrtelné nebezpečí.