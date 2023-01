Letuška hned první den v práci připravila aerolinky o milion korun

Žena pracovala na letu z Londýna do Lagosu a dveře otevřela ve chvíli, kdy letadlo popojíždělo po letištní ploše. To způsobilo, že se nafoukla úniková skluzavka a spustila se na zem, uvádí Independent.

Let kvůli tomu nabral několikahodinové zpoždění, protože se technici snažili vrátit stroj do podoby, kdy bude schopný provozu. To se jim však úplně nepodařilo. Nejprve totiž plánovali skluzavku vyfouknout, ale nakonec došli k závěru, že ji budou muset vyměnit za novou. Aerolinky pro cestující nakonec poslaly jiné letadlo, aby je do Lagosu dopravilo.