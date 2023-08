Letadlo se nad Mallorkou dostalo do silných turbulencí, cestující řvali hrůzou

Ortsová patřila spíš do první skupiny. Na Instagramu uvedla, že se po příšerných turbulencích cítí, jako by se znovu narodila.

„Doufám, že si to přečte pilot letadla. Děkuju vám. Díky za to, co jste pro nás dnes udělal. Poprvé v životě jsem měla pocit, že nastal můj čas,“ cituje server Independent pasažérku. Ta popsala, že turbulence se postupně zhoršovaly, pilotům se však podařilo stroj stabilizovat.