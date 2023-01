Krabi není ostrov? Češi objevují díky přímému letu jih Thajska

Jih Thajska je už desítky let populární destinací mladých i milovníků přírody. Zatímco před čtvrtstoletím šlo o destinaci, kde převládali baťůžkáři, dnes už to není tak úplně pravda. V hlavních turistických městečkách už dávno stojí hotely předních světových řetězců a místo tradičních pokrmů, kterými jsou například Pad Thai nebo nejrůznější pikantní kari, se už turisté mohou najíst i ve fast foodech, které mají ve znaku písmeno M či tvář plukovníka Sanderse.

Let aerolinek LOT přistává na mezinárodním letišti Krabi, které leží asi 14 kilometrů severovýchodně od stejnojmenného městečka. To je dobrým výchozím bodem pro výlety do vnitrozemí, turisty však láká i na své slavné víkendové trhy, které se konají od pátku do neděle ve večerních hodinách. Směs chutného street foodu, oblečení a vkusných i méně vkusných upomínkových předmětů přiláká do městečka Krabi každý víkendový večer tisíce turistů.