Koloseum znovu terčem vandala. Tentokrát ho poničila švýcarská turistka

Sedmnáctiletou Švýcarku přistihl při činu jeden z místních turistických průvodců. Do zdi Kolosea měla zrovna rýt počáteční písmeno svého jména, tedy „N“. „Poprvé se mi podařilo natočit v Koloseu vandalství, ale za šest let jsem toho viděl hodně, někteří lidé doslova vytrhávají kusy zdi,“ cituje průvodce Davida Battaglina server Independent. „Jednou mě dokonce poplivali za to, že jsem jednomu klukovi vynadal,“ dodal průvodce.