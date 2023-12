Kam na Silvestra? Třeba do jeskyní Moravského krasu za medvědem Brunem

„Navíc se kvůli tání zvedla hladina podzemní říčky Punkvy. Voda jde ale již dolů, takže na Silvestra by už mohla být v provozu i lodní plavba,“ uvedl vedoucí. O Punkevky je vždy velký zájem. Turistům proto radí si do nich koupit vstupenky v předprodeji.

Sloupsko-šošůvské jeskyně, známé svojí bohatou krápníkovou výzdobou i podzemní Nagelovou propastí, jsou v zimním provozu. Pro mnoho výletníků může být atraktivnější než ten klasický. Všechna světla v podzemí totiž budou až do jara vypnuta. Příchozí procházejí labyrintem chodeb nadále s průvodcem, ale svítí si v nich pouze baterkami.

Hned na tři druhy prohlídek zve jeskyně Výpustek u Křtin. Je do ní vestavěný 200 metrů dlouhý protiatomový kryt někdejší československé armády. Turisté nejprve projdou touto dříve přísně utajovanou budovou. Teprve za ní se dostávají do původní jeskyně se sály tak velkými, že do nich mohou vjet nákladní auta.