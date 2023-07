Idylická anglická pláž má problém s mladistvými návštěvníky. Pořádají tu orgie

Kvůli dohledu proto obec nechala v letošním roce nainstalovat bezpečnostní kamery a světlomety. „Vzkazujeme jim, že mohou přijet a udělat si večírek, ale v jednu v noci se na pláži zapnou světlomety, aby viděli nepořádek, který udělali,“ uvedl pro Guardian bývalý policista Andy Stewart, který nyní pracuje jako správce pláže. „Dáme jim odpadkové koše, aby po sobě uklidili a pošleme je do postele,“ dodal.

Steward uvedl, že mnoho rodičů netuší, co jejich potomci na pláži vyvádějí. „Myslí, že děti posílají do utopie, kde sedí na pláži, hrají na kytaru a vyměňují si telefonní čísla. Neuvědomují si, že to ale zahrnuje nadměrné pití, kokain, sex pod zákonem a velké ohně,“ vysvětlil správce.