Horské areály v Jeseníkách bojují s oblevou a s nadějemi vyhlížejí víkendový mráz

„V nižších partiích je všechen sníh už pryč. Zůstává prakticky jen na sjezdovkách lyžařských středisek. Některá z nich však už omezila provoz či zavřela. Běžkaři stále mohou využít upravené trasy v polohách okolo 1000 metrů. Není to ale ideální. Včera v oblasti Pradědu a Ovčárny napadlo asi deset centimetrů sněhu a do dnešního rána další dva až tři, to ve výškách nad 700 metrů, tak snad se to postupně bude lepšit,“ informoval Novinky Miroslav Roháček z Horské služby Jeseníky.