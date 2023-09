FOTO: Na výletě v Prachovských skalách

Díky nesmrtelnému hitu Ivana Mládka znají Prachovské skály snad všichni Češi. Přírodní rezervace, která je jakousi bránou do Českého ráje, rozhodně stojí za návštěvu, a to v každou roční dobu. Podívejte se na malou ochutnávku, co vás v pískovcové skalní oblasti nedaleko pohádkového města Jičína čeká.

Foto: Taťána Kynčlová, Novinky Zlatá hodinka je ideální jak z hlediska focení, tak podstatně nižší návštěvnosti Prachovských skal.