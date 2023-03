Dolní Morava: Ideální pro prodloužený víkend i prázdniny

V celém středisku najdete osm sjezdovek nejrůznějších obtížností v celkové délce deset kilometrů. Hned nad hotelem u sjezdovky si v některé dny můžete zalyžovat i večer, o víkendu také brzy po ránu (7:30) a v nabídce jsou i služby lyžařského instruktora. Snídani si pak dáte přímo na sjezdovce, hned jak si užijete čerstvě upravené svahy. Při troše štěstí posnídáte za svitu vycházejícího sluníčka na chatě Slaměnka, v teple u plápolajícího krbu.

Už když nás lanovka vezla směrem na Slamník, všimli jsme si tratě, které zde říkají Mamutí horská dráha, v níž pořádně svižným tempem jezdily boby.

Klopené zatáčky

Jezdci v nich museli být připoutaní bezpečnostními pásy. Rychlost 50 km/h nemusí někomu připadat jako nic zvláštního. Jenže když se tímhle tempem řítíte zasněženým lesem ze svahu dolů, chvilku jste mezi stromy, chvilku se vznášíte nad zemí, vybíráte klopené zatáčky, terénní vlny nebo třeba opíšete v úzké spirále dvakrát za sebou otočku o 360 stupňů, je to pořádná dávka adrenalinu. Dráha dlouhá tři kilometry je jednou z nejdelších a svým profilem také z nejzajímavějších v republice.

Foto: Horský resort Dolní Morava Jízda Mamutí horskou dráhou je pořádný adrenalin.

V areálu U Slona najdete vedle sjezdovky, dlouhé 1200 a široké osmdesát metrů, také trať s klopenými zatáčkami, terénními vlnami a dvanáctimetrovým podzemním tunelem, nejdelším v českých horách. Užijí si to tady i milovníci freestylu, skicrossu, snowboardcrossu a dalších disciplín. Běžeckých tratí je ve středisku i v jeho okolí zhruba padesát kilometrů a jsou tu také specializované trasy pro skialpinisty.

Sáňkařská dráha

Nejen milovníky adrenalinu je hojně využívána sáňkařská dráha dlouhá dva a půl kilometru, na niž se můžete vydat hned po výstupu ze stanice lanovky U Slona. Vede lesem a díky umělému osvětlení se na ní dá jezdit i večer.

Dětský ráj najdete kousek od výstupní stanice Mamutí dráhy. Areál je ohrazený, dětem slouží zábavní prvky, slalomová dráha, malý vlek nebo jezdící gumový koberec. Na mírném svahu prcci potrénují své první krůčky na lyžích. Rodiče, pokud chtějí, je tu mohou nechat v péči instruktorů a sami si zajezdit.

Foto: Petr Veselý, Právo Areál určený dětem je ohrazený. Prcky tam můžete svěřit instruktorovi a sami si jít zalyžovat.

Prošli jsme tmavým vchodem a vkročili na Sky Bridge 721, nejdelší visutý most pro pěší na světě, měřící právě 721 metrů. Ve slunečních paprscích jiskřily sníh a led, které obalily konstrukci lávky. Ale plnily i praktickou roli: čerstvý sníh do značné míry zaplnil díry v železných roštech, po kterých lidé po mostě chodí, aby jim to co nejméně klouzalo. Takže nebylo moc vidět dolů a turisté snáze překonávali závratě i strach.

Místní specialita Jednou z místních specialit jsou borůvkové knedlíky s máslem a tvarohem. Je třeba se na ně ptát v restauracích, které nabízejí zdejší tradiční kuchyni. Většinu potřebných údajů a informací, včetně mapy, najdete na: dolnimorava.cz.

Most totiž přetíná Mlýnské údolí ve výšce devadesát pět metrů a pod nohama se i trochu chvěje. Někteří cestu přes lávku vzdali a vrátili se zpět. Namrzlá a lesknoucí se konstrukce vypadala zajímavěji než obvykle, a to ani normálně nejde o nudnou stavbu. Ne náhodou ji americký časopis TIME zařadil mezi padesát míst světa, která stojí za to navštívit.

Dohlédnete do Krkonoš

Kousek pod ní se k nebi tyčí další výjimečná atrakce: Stezka v oblacích, která má připomínat let nočního motýla. Stojí v nadmořské výšce 1116 metrů a po dřevěné cestě ve tvaru spirály vystoupáte vysoko nad okolní les až do výšky pětapadesáti metrů. Za hezkého počasí odtud máte další nádherný výhled do okolí. Někdy jsou prý vidět i Krkonoše.

Foto: Profimedia Ne každý má odvahu přejít po visuté lávce Mlýnské údolí.

Cestu si lze zkrátit po točitém schodišti nebo přes speciální mřížovitý tunel. A kdo má rád adrenalin, může se dolů sklouznout nerezovým tobogánem s okýnky, dlouhým sto metrů. Nutno podotknout, že je to docela fofr, zvlášť v zatáčkách.

Pro výstup zvolte boty s pořádným vzorkem na podrážce. Jinak riskujete, že vám to tady na dřevěném chodníku bude klouzat. Na Dolní Moravu nejezdí jen lyžaři, okolí láká k túrám a procházkám. Někdo přijede jen okusit místní atrakce – stezku či most. Pokud bydlí v chatách nebo v hotelu pod sjezdovkou, může využít i bazén a vířivky s teplejší vodou (30 až 34 stupňů Celsia), ale také sauny, masáže, nejrůznější wellness a další zábavu. Těchto lidí prý stále přibývá.

Foto: Horský resort Dolní Morava Visutá lávka pro pěší je nejdelší svého druhu na světě.

Typ ubytování a stravování si každý volí podle své peněženky, ale také podle toho, kdy je tady volno. Nejvíc lidí prý přijíždí na víkendy nebo prodloužené víkendy, ale hodně lyžařů i turistů z okolí dorazí třeba jen na jeden den. V týdnu tu bývá výrazně méně lidí, takže si lyžování víc užijete.