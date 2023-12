Co si můžete beztrestně odnést z hotelového pokoje

Odborník na etiketu William Hanson se nad vhodným a zcela nepřijatelným chováním v hotelovém pokoji rozpovídal v příspěvku pro sociální síť TikTok. Příhodně jej natočil jak jinak než v luxusním, jediném plovoucím hotelu v Dubaji.

Podle Hansona je v pořádku vzít si s sebou na konci pobytu veškeré „malé vybavení“. Do něj patří kosmetika, potřeby na holení či ústní hygienu a hotelové pantofle, na nichž často bývá uvedeno, že poslouží i doma.

Co se sprchových gelů, šamponů a tělových mlék týče, nepsaná pravidla se vztahují na miniatury těchto produktů. Od těch už se však v ekologicky zaměřených hotelech často upouští a jsou čím dál častěji nahrazovány většími, opakovaně doplnitelnými zásobníky. Ty jsou samozřejmě jako vzpomínka na oblíbenou hotelovou vůni zcela zapovězeny.

„Pohlednice s hezkým obrázkem hotelu či dopisní papír s údaji o něm je taktéž přípustné si vzít, pokud o ně stojíte. Je to pro hotel dobrá a nízkonákladová reklama,“ uvedl Hanson pro Daily Mail.

Co rozhodně nebrat a jak opustit pokoj

Co v pokoji po jeho opuštění musí zůstat, jsou šálky s podšálky, sklenice, župan či polštáře. Pokud by se vám hotelový polštář obzvláště líbil nebo jste se ještě nikdy nezachumlali do tak hebkého županu, zeptejte se na hotelové recepci. Oblíbené vybavení hotelu se tam dá často zakoupit nebo vám mohou alespoň doporučit výrobce. Polštáře totiž patří podle Hansona k nejčastěji odcizeným předmětům.

V rámci etikety je též vhodné nezanechat po svém odchodu pokoj ve stavu, jako by v něm vybuchla bomba. Personál má na úklid každého pokoje vyhrazený určitý čas a nepočítá se situací, kdy by to chtělo vyměnit koberce a ideálně vymalovat.

Ručníky je vhodné dát do vany či sprchového koutu nebo odložit v hromádce u umyvadla. Lůžkoviny by měly zůstat v posteli, ne se válet všude možně. Ideálně by nemělo nic zůstat na podlaze a ramínka by měla viset zpět ve skříni.