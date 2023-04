Cestovní pasy nahradí do budoucna srdeční rytmus, predikují experti

Prázdninové oblečení vytištěné na 3D tiskárně, sedadla, která se přizpůsobí tvaru těla, nebo srdeční rytmus namísto tradičního pasu. Tak by mělo za zhruba 50 let vypadat cestování. Alespoň to predikují autoři zprávy The Future Travel Report, kterou si nechaly vypracovat aerolinky easyJet.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto