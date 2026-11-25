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Moore, který žije v hrabství Staffordshire, si svou chybu uvědomil, když stál na letišti v Alicante u pasové kontroly. „Otevřel jsem pas a ke své hrůze jsem tam spatřil manželčinu fotografii,“ cituje server Independent Brita. Nejprve měl za to, že si omylem přibalil oba pasy. „Asi osmkrát jsem prohledal zavazadla a říkal jsem si, že není možné, abych se do Alicante dostal bez vlastního pasu.“
Moore přitom není žádným nezkušeným cestovatelem. Ve Španělsku vlastní nemovitost a cestu tam podniká několikrát ročně. Když si ale potvrdil, že skutečně došlo k chybě, vypravil se k policistům, aby problém nahlásil. Ti byli překvapení a také nechápali, jak mohl do země přicestovat bez vlastního cestovního dokladu. Jejich přístup popsal Brit jako poněkud zastrašující.
Moore se nakonec vrátil zpátečním letem do Británie, zatímco jeho přátelé ve Španělsku zůstali a pokračovali v dovolené.
Záležitost nyní prověřuje dopravce Ryanair, se kterým Moore cestoval. Zástupce aerolinek uvedl, že kontroly cestovních dokladů u nástupní brány zajišťuje externí handlingová společnost Swissport. Vedení manchesterského letiště naopak serveru BBC sdělilo, že za kontrolu pasů odpovídají aerolinky. Letiště totiž při průchodu bezpečnostní kontrolou vyžaduje od cestujících pouze palubní vstupenky.
Podobné pochybení přitom není úplně ojedinělé. Server Independent připomíná také nedávný případ z letiště v Edinburghu, kde cestující po příletu z islandského Reykjavíku omylem prošli do části určené pro vnitrostátní lety. Vyhnuli se tak pasové kontrole a nemohli se ani dostat ke svým zavazadlům. Příslušníci britské pohraniční stráže je nakonec museli doprovodit zpět do mezinárodní příletové haly, kde proběhly potřebné kontroly.