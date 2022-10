Barokní zámek Buchlovice má barvitou historii a často voní květinami

Za zmínku stojí, nejen kvůli libozvučnému prostřednímu jménu, Bedřich Všemír Berchtold, jeden ze zakladatelů pražského Národního muzea. Jeho nevlastní bratr Leopold I., hrabě Berchtold, byl uznávaným vědcem a cestovatelem. Panství se stalo doživotním žalářem Zikmundovi I. Berchtoldovi, a to díky veřejnému nesouhlasu s Habsburky v roce 1948. Byl prvním, kdo umožnil prohlídky Buchlova veřejnosti. Zikmund II. se zasloužil o nové úpravy zámku i o nové přírůstky do sbírek, Leopold II., hrabě Berchtold, působil v diplomatických službách v Paříži, Londýně a v Petrohradě. Poválečné Benešovy dekrety převedly majetek Berchtoldů do správy státu a tam pobývající Alois Berchtold byl nucen přesídlit do Vídně.