Aerolinky nabídly letenky zdarma do Hongkongu. V Americe byly pryč za dvě hodiny

Jedním z neúspěšných zájemců je podle CNN také Zachary Kussin, který chtěl akce využít i proto, že letenky z USA do Hongkongu jsou jinak velmi drahé a normálně by si je nemohl dovolit. Vysoká poptávka však vyústila v dlouhé fronty na internetu.

Kussin uvedl, že měl smůlu. „Slyšel jsem tentýž příběh od dalších lidí. Čekali v masivní digitální frontě, nemohli se přihlásit, a pokud se jim to podařilo, nemohli najít kód k nákupu,“ uvedl Američan s tím, že ceny letenek jsou aktuálně velmi vysoké a letět do Hongkongu by tak bylo velmi nákladné. „Vyřešilo by to moji letošní dovolenou,“ konstatuje muž.