Aerolinka chce vážit cestující před nástupem na palubu. Kvůli větší bezpečnosti

Dopravce zdůrazňuje, že vážení, které by mělo během června podstoupit na 10 tisíc lidí, je zcela dobrovolné a nikdo do něj nebude tlačen. „Chceme naše zákazníky ujistit, že nikde není viditelný displej. Nikdo vaši váhu neuvidí – dokonce ani my ne. Je to zcela anonymní,“ uvedl za aerolinku Alastair James, který je specialistou na kontrolu zátěže.