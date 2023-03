Rajčatové hitovky pro letošní sezonu

V kuchyni se bez rajčat obejde opravdu jen málokdo. Ať už syrové, nebo tepelně zpracované, těší se obrovské oblibě, a to nejen kvůli chuti. Mají i vysoký obsah karotenu a vitaminu C, což je řadí k nejzdravějším zeleninám.

Pěstitelská zajímavost: na rozdíl od většiny jiných druhů zeleniny můžete rajčata několik let pěstovat na tomtéž místě, aniž by se projevila únava půdy.

Varování: nikdy nesázejte rajčata na záhony po bramborách a paprice, s nimiž mají společné choroby a mohla by tak po předchozích rostlinách chytit například plíseň!

Do volných záhonů dobře vyvinuté a otužené sazenice vysazujte až ve druhé polovině května po ledových mužích na záhon ve sponu 80 × 40–50 cm. Pamatujte si jedno pravidlo: sázejte raději o týden později než o týden dříve!

Tyčková rajčata pěstujte jen s jedním výhonem. Je sice možné pěstování se dvěma či více stonky, avšak jde to na úkor ranosti a velikosti plodů.

Barevné fólie se hodí i k mulčování. Proč jsou různě zbarvené? Co to pro pěstitele znamená? To nám vysvětlil Miroslav Chovanec ze zahradnictví v Lipníku nad Bečvou: