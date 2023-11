V okolí jezera Medard mají vzniknout i obytné zóny. Studie Sokolovsko míří k zásadní proměně

„Uvědomujeme si, že tyto rozvojové plochy jsou jedinečnou příležitostí pro budoucnost Sokolovska,“ řekl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti, podle kterého se investoři budou pečlivě vybírat. „Neměly by tady růst typické logistické haly, přednost dostanou zajímavé obory s inovativním nábojem.“ Mohlo by se kupříkladu jednat o výrobce čipů nebo jiné moderní elektroniky.

Projekt nazvaný Sokolovská investiční a green development by měl být dokončen v prosinci 2027. Celkové náklady mají dosáhnout 533,7 milionu korun, přičemž maximální výše podpory z evropských dotací by mohla dosáhnout více než padesáti procent způsobilých výdajů projektu.

„V okolí Medardu má do deseti let bydlet deset tisíc lidí, což je pro nás extrémně pozitivní zpráva,“ uvedl k plánované přeměně uhelného regionu starosta Sokolova Petr Kubis (ANO). „Město Sokolov zůstane vždy tím servisním městem, a na to se připravujeme již teď.“

„Snažíme se to řešit budováním infrastruktury. Například jsme navýšili o padesát milionů korun finance na rekonstrukci a vybavení škol a mateřských školek,“ ujistil Kubis. „Děláme vše pro to, aby nám neujel vlak.“

„Zdravotnictví je samozřejmě problém,“ komentoval starosta další část infrastruktury, kterou bude třeba s přeměnou regionu posílit. „Musíme to řešit všemi možnými způsoby, obdobně ale jako zbytek republiky. Rozhodně je to jeden z parametrů, co každý bude zkoumat, zda se má přistěhovat, tedy v jakém stavu je školství a zdravotnictví, ale týkat se to bude i možností volnočasových aktivit,“ konstatoval starosta. A dodal: „Snažíme se bonusy přilákat lékaře a také se snažíme postavit nový zdravotní dům. Uděláme pro to maximum.“