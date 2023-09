Titanic plavící se mezi mraky je novou ozdobou města, které si potrpí na syté a jásavé barvy

Jde totiž o nástavbu na místní výškové budově, která má podobu zaoceánské lodi. Jejím autorem je místní architekt Freddy Mamami, jenž je podobně výraznými a barevně velmi pestrými projekty známý. Navrhuje stavby typu, jemuž místní říkají cholety. To je termín složený ze dvou slov - cholo, označující míšence, ale také Peruánce, Bolivijce a další obyvatele Jižní Ameriky, a chalet, což anglicky značí chatu či domek.

V tomto případě se ale Mamami pustil na trochu neznámou půdu. V rozhovoru pro agenturu AP k tomu říká: „Toto je nová fáze v mé práci. Je to nová etapa, ve které se věnuji cestovnímu ruchu, místnímu i zahraničnímu.“

„Turisté vždy navštěvovali cholety. Cizinci k nám přijíždějí, aby se dozvěděli trochu více o tom, co děláme a co jsme inovovali, a kromě toho, co tento typ architektury znamená,“ vysvětluje.