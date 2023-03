Narcisy v interiéru přinesou do prostoru jarní atmosféru i v době končící zimy

Foto: We love cushions, Talking Tables

Doplňky s motivy narcisů nejlépe zapadnou do interiérů v přírodním stylu, kterým vévodí zemitější barvy, typu hnědá, zelená, béžová atp. Stejně tak se budou dobře hodit do nenuceného interiérového boho stylu.

Narcisy jsou bezesporu vhodným prvkem do mnoha potemnělých interiérů. Právě do nich dovedou vnést živost a pestrost. Jejich výhodou je i to, že coby řezané květiny vyjdou celkem levně a pokud je zkombinujete s bohatou okrasnou zelení, získáte hodně parády za málo peněz.