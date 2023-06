Designově povedené hasicí přístroje už krásu moderních interiérů neruší

Hasicí přístroje jsou vyrobeny pro luxusní komerční prostory, korporátní budovy, rodinné domy, hotely nebo veřejná prostranství, ve kterých majitel, architekt či interiérový designer touží zachovat půvaby interiéru, aniž by hasicí přístroj musel skrývat. Jde o kousky, které na tuzemském trhu léta chyběly. Na kontě mají ocenění iF Design Award 2022 Gold. Stejně tak byly přístroje oceněny cenou Red Dot Design Award, BIG SEE Award, chicagským The Good Design i českou cenou Zlatý plamen.