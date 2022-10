Jak správně vybírat krmivo pro psa

Výběr kvalitního krmiva je základem zodpovědné péče o psa. Náš čtyřnohý kamarád si nemůže říci, co mu dělá dobře a co ne, a proto se musíme o jeho potřeby postarat my, jeho majitelé. Podle čeho se ale v široké nabídce orientovat? Určitě ne podle líbivého obalu nebo dojemné reklamy. Svou pozornost musíme striktně věnovat úplně jiným věcem. Je to především složení a kondice konkrétního zvířete.

Foto: Profimedia.cz Krmivo pro psa je třeba vybírat pečlivě. Základním ukazatelem je jeho složení.

Článek Jedním z prvních kritérií výběru krmiva pro psa je jeho věk a zdravotní stav. Na trhu je již dostatek krmiv, která jsou určená speciálně pro štěňata, staré pejsky, ale také to jsou směsi vycházející vstříc nejrůznějším specifickým dietám. Například pro psy s nadváhou, pro psy s omezeným pohybem a naopak pro aktivní psy. Pro citlivé zažívání a alergie Výjimkou nejsou ani krmiva vyvinutá pro psy s nejrůznějšími alergiemi či obecně s citlivým zažíváním. Na trhu jsou například krmiva obsahující probiotické kultury, jež podporují dobré trávení. Při výběru krmiva pro psa se zažívacími problémy a alergiemi je pak bezpečnější volit produkty s jednoproteinovou recepturou, tedy například krmivo vyrobené pouze z krůtího, hovězího či kachního masa. Pro zažívací trakt jsou taková krmiva šetrnější a zároveň si lze takto vyzkoušet, který druh pejskovi prospívá nejlépe a který mu naopak nesvědčí. Obecně pak platí, že pokud není pes zcela zdravý, je nejbezpečnější poradit se s veterinářem, jaký typ krmiva vybírat. Zvěrolékař může doporučit i další úpravy v životosprávě, eventuálně kterým pamlskům se při které dietě vyhnout. „Například při onemocnění jater či ledvin je použití sušeného masa přímo nevhodné,“ uvádí Martin Kváš, výživový specialisty značky Brit. Pozor na vícebarevné granule Chyb se lze ale dopustit i při volbě směsí pro zcela zdravá zvířata. Podezřelé by měly být výrazně barevné směsi. Každá granulka z jiné barvy rozhodně nezaručuje, že má každá jiné a zcela zdravé složení. Pestré barvy neocení ani samotný pes, jeho zažívacímu traktu nemusí udělat přídavky v podobě umělých barviv či chemických dochucovadel dobře. Tím ovšem není řečeno, že jednobarevná krmiva jsou automaticky vhodná. Jediným skutečně relevantním ukazatelem kvality krmiva je jeho složení. „Důležité je sledovat především obsah masa, protože pes je od přírody převážný masožravec, a potřebuje tak kvalitní živočišné bílkoviny. Maso by mělo být na obalu vždy uvedeno ve složení jako první a mělo by být jasně označeno, o jaké maso se jedná (nejen směs mas),“ radí Jiří Švihálek, odborník na výživu psů značky Yoggies. „Kvalitní granule nebo konzervy pro zdravé psy (neplatí pro speciální diety) by měly obsahovat co nejvyšší podíl masa. Kupujte granule či krmiva, jež obsahují tuky a proteiny z přírodních, živočišných zdrojů (přímo z masa), a ne dodatečně přidané, jako např. kuřecí, vepřový tuk apod. Ty patří mezi tuky nasycené, které zdraví neprospívají. Naopak nenasycené tuky (nejčastěji za studena lisovaný rybí tuk) jsou pro zdraví psa mnohem hodnotnější,“ dodává Švihálek. Nákup na internetu a neprůhledné značení Stejný postup výběru platí i při nákupu krmiva online. I v e-shopu by u každého výrobku měl prodejce uvádět složení a nutriční hodnoty daného krmiva. „Pokud si prvních deset položek nedokážete představit a není tam jasně uvedeno, jaké maso a jeho části granule či konzerva obsahuje, vyberte jiné,“ doporučuje jednoduchou a přitom účinnou metodu výběru Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka. Stejně jako barevnost granulí může být matoucí i značení krmiv jako prémiová, superprémiová apod. Ve skutečnosti jde pouze o marketingový tah. V České republice totiž není nijak legislativně zakotveno, jaké vlastnosti musí vykazovat krmivo s podobným značením. Praktická rada - s novým krmivem ne tak hrr V případě, že objevíte nové krmivo, které byste rádi svému pejskovi dopřáli, nekupujte mu hned mnohakilové balení. Vezměte jen malé, na zkoušku. Tak zjistíte, jak vašemu mazlíčkovi sedne. Nové krmivo zařazujte pozvolna, nejlepší cestou je pomalu je přimíchávat do původního krmení a poměr jednotlivých druhů postupně měnit. Tím se vyhnete eventuálním zažívacím obtížím. Čerstvé maso Psy lze samozřejmě krmit i syrovým masem. V takovém případě je ovšem potřeba pečlivě dodržovat správný podíl jednotlivých složek v jeho potravě a dbát na vyváženost jeho jídelníčku. Obecně platí, že jedna krmná dávka pro dospělého psa by měla obsahovat 50 % masa, 30 % kostí a 20 % přílohy, což může být zelenina, brambory, těstoviny či rýže. Je zřejmé, že na pravidelnou přípravu a odměřování nemá každý čas, a proto jsou na trhu už předem připravené směsi ve zmražené podobě. Tato strava nese označení BARF z anglického Bones And Raw Food (kosti a syrová potrava). Podle odborníků na výživu psů lze s čerstvým masem začít prakticky kdykoli, v jakémkoli věku pejska, je-li zcela zdravý. „Čerstvé maso v krmivu má pozitivní vliv na zdraví trávicího traktu a imunitu. Čerstvé maso v granulích nepředstavuje pro psa žádné nebezpečí z hlediska parazitů a jiných kontaminací,“ doplňuje Kváš. Zajímavost – krmivo s hmyzími proteiny Na trhu lze objevit také krmiva obsahující místo masa hmyzí protein. Podle specialistů na výživu psů se svou výživností vyrovná běžným masovým výrobkům. Jejich dlouhodobá konzumace proto nezpůsobí psům žádné zdravotní problémy, jak tomu může být například u čistě rostlinného stravování. Krmivo na bázi hmyzího proteinu lze podávat všem zdravým psům jakéhokoli věku a velikosti. Jeho velkou předností je snadná stravitelnost. A protože dosud nebyla zjištěna žádná alergická reakce na tento druh stravy, odborníci ji doporučují i psům s citlivějším zažíváním. Nenechte se obměkčit louděním Jakkoli vhodně vybrané krmivo není ovšem nic platné, pokud má slabou vůli majitel psa. Mnoho zažívacích obtíží totiž způsobí svému pejskovi sám páníček tím, že podlehne jeho škemrání u stolu a sem tam mu něco podstrčí „na přilepšenou“. Lidská strava ovšem obsahuje spoustu složek, které psům škodí, počínaje přílišným množství soli, koření atd. „Když už chcete psa odměnit, dbejte na to, aby to byly pamlsky pro psy. Vyhněte se lidskému jídlu, které mu může ublížit. Vyzkoušejte sušená masa či jiné pamlsky, které jsou bez obilovin, a tak zbytečně psí organismus nezatěžují,“ doporučuje Pučálka s tím, že nejlepší cestou je žebrání u stolu vůbec nedopustit stanovením jasných pravidel pro psa už od samého počátku. Zároveň je nezbytné, aby se zákazem krmení od stolu byli seznámeni i všichni členové rodiny a tento zákaz dodržovali.