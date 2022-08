Byt na pražských Vinohradech získal po proměně jednu místnost navíc

Majitelé si přáli rekonstruovat byt v činžovním domě na pražských Vinohradech. Ten byl postaven na sklonku 19. století v jemně historizujícím slohu. Je to typický pavlačový dům s centrálním schodištěm a průjezdem do dvora. Na každé straně od schodiště jsou dva dvoupokojové byty.

Do bytu se původně vstupovalo přes obytnou kuchyň, jež byla orientovaná jižně na pavlač. Na sever do ulice byla umístěna ložnice. Po rekonstrukci celého domu byly sousedící byty na každé straně schodiště sloučeny. Z původních čtyř malých jednotek na podlaží tak vznikly dvě, větší. Dům získal rovněž výtah, který je osazen fasádou směřující do dvora. Na samotném dvoře jsou nově parkovací stání se zelení.