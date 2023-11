Výjimečné Ferrari F50, které vlastnil Rod Stewart, hledá nového majitele

V devadesátých letech mělo premiéru několik úchvatných supersportů, přičemž jedním z dodnes nejznámějších je Ferrari F50. Vůz, kterým italská automobilka oslavovala 50 let své existence, byl vyráběn mezi lety 1995 a 1997 a celkově vzniklo pouze 349 kusů.

Pod kapotou byl ukryt 4,7litrový motor V12, odvozený od motoru používaného během devadesátých let ve formuli 1, který nabízel výkon okolo 382 kW (zhruba 519 koní). Byl spojen s šestistupňovou manuální převodovkou, z 0 na 100 km/h vůz vystřelil za 3,9 sekundy a maximální rychlost byla až 325 km/h.

Ferrari F50 tak kombinovalo brutální výkony s výrazným a funkčním designem, díky čemuž se dostalo i do hledáčku tehdejších celebrit. To je i případ aktuálního vozu, který si objednala britská rocková legenda Rod Stewart. Vůz byl vyroben v roce 1996, importován společností Maranello Concessionaires Ltd. a v roce 1997 poprvé registrován ve Velké Británii.