Ferrari uvedlo další jedinečný model. Nemá střechu a odkazuje na minulost

Čelní sklo a koncovky výfuku jsou zase odvozeny z modelu 296 GTB. Pokud jde o kola s retro designem, pětipaprskové disky s matně šedým povrchem jsou moderním pojetím kol legendárního modelu F40 z osmdesátých let.

Ferrari SP-8 je vystaveno v Itálii na trati Mugello a zůstane tam až do konce akce Finali Mondiali Ferrari 2023, tedy do 30. října. Jeho další zastávkou bude Muzeum Ferrari v Maranellu, kde bude vystaveno od 16. listopadu do března 2024.