Veterány musí na technickou kontrolu

Na STK nebudou muset všichni majitelé historických vozidel vyrazit okamžitě, ale až jim bude dobíhat platnost dosavadní autoklubové testace. Ty měly standardně termín do konce května. Zároveň se prodlouží lhůta testování ze dvou na pět let. Registrovat veterány nově půjde nejen v místě bydliště, ale i na dalších 14 místech obcí s rozšířenou působností v jednotlivých krajích.

„Chtěli jsme, aby stát měl i tato auta pod svou kontrolou,“ řekl Právu mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Popřel, že by tím stát šel na ruku STK. „Bude to asi osm tisíc prohlídek za rok oproti celkovému počtu tři a půl milionu prohlídek ročně. Tedy naprosto nicotné číslo. Je to zhruba dvacet prohlídek na jednu stanici, takže opět naprosto zanedbatelné množství,“ dodal Jemelka.

Pro STK budou veterány rozděleny na tři kategorie: novodobá historická vozidla (od 1. 7. 1972), poválečná vozidla (od 1. 7. 1953 do 30. 6. 1972) a předválečná a válečná vozidla (do 30. 6. 1953). Kontroly budou přizpůsobeny platné legislativě v době uvedení vozidla do provozu a tehdejším technickým požadavkům. Měření emisí se veteránů týkat nebude, pokud nemají řízený systém emisí. Ceny STK se pohybují od 700 do 1700 korun.