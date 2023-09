Unikátní sbírku čezet ukrývá stará sýpka

„Pak přibývaly různé ročníky. Čezeta 35, 36, 37, 38 a nějak to tak přicházelo v těch autentických stavech, a tak to došlo až sem. Ani nevím proč,“ řekl Galia, který dnes vlastní asi 80 jednostopých veteránů.

Právě množství motorek jej přimělo hledat pro sbírku nové prostory. „Došlo totiž do takových rozměrů, kdy už jsem to neměl kam dávat. A ve chvíli, kdy máte motorky na několika místech, tak to ztrácí smysl,“ nastínil s tím, že sýpka z roku 1936 byla právě v době hledání na prodej. „Tak jsem si ji šel prohlédnout, a když jsem uviděl ty prostory, tak jsem hned v prvním patře věděl, že to je to správné místo.“