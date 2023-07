Toyota v pololetí zvýšila prodej aut, je před Volkswagenem

Největší japonská automobilka Toyota Motor v prvním pololetí zvýšila meziročně prodej aut o 5,1 procenta na 4,9 milionu. Firma těžila z lepších dodávek polovodičů a zvláště ze silnější poptávky na japonském trhu. Podnik to uvedl na svém webu. Toyota je co do počtu prodaných aut největší automobilkou na světě, je i před německou automobilovou skupinou Volkswagen.

Foto: Toyota Toyota Yaris (ilustrační foto)